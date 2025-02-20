В Дагестане пройдет масштабная всероссийская ярмарка труда

На всероссийской ярмарке трудоустройства, которая пройдет на 47 площадках 18 апреля, около 500 местных компаний-работодателей предложат соискателям тысячи трудовых вакансий.

Министерство труда и социального развития Дагестана готовит масштабную ярмарку трудоустройства, которая пройдет на 47 площадках региона, сообщили сегодня в пресс-службе министерства.

"Более 500 работодателей представят около 3 тыс вакансий на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", которая пройдет на территории Дагестана 18 апреля"

- Минтрудсоцразвития Дагестана

Как сообщили в ведомстве, ярмарка пройдет в два этапа, которые будут разделены на региональный и федеральный: в регионе она пройдет на 47 площадках, а три основные из них будут организованы в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте, передает ТАСС.

Не останутся без возможности получить работу и жители отдаленных районов Дагестана – специально для них в этот день в муниципальных центрах занятости будут работать еще 44 дополнительные площадки.

В ярмарке смогут принять участие все желающие - безработные, студенты, выпускники школ, ссузов и вузов и так далее, - добавили в министерстве.