Вестник Кавказа

На Ставрополье обсудили проблемы АПК и образования

На Ставрополье обсудили проблемы АПК и образования
© Фото: пресс-служба СтГАУ
Сегодня в Ставропольском государственном аграрном университете прошел второй форум "Образование. Кадры. Экономика", который собрал более 800 человек, перед которыми выступил губернатор края Владимир Владимиров.

Педагоги ставропольских вузов, аграрии и научные работники собрались сегодня в Ставрополе на уже второй по счету форум "Образование. Кадры. Экономика", чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы кадрового и научно-технологического оснащения агропромышленного комплекса страны, сообщает пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ).

Форум, помимо специалистов, собрал глав муниципалитетов края, представителей минобразования и школ региона, а также руководителей предприятий АПК – всего более 800 участников, передает "АиФ-Ставрополье".

На повестке дня стояли вопросы кадрового и научно-технологического оснащения агропромышленного комплекса страны – стратегической задачи, включенной в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Глава края Владимир Владимиров выступил на панельной сессии "АПК: основные вызовы и решения в науке и образовании", отметив: перед властями стоит задача сделать Ставропольский край одним из лидеров по инновационным решениям и цифровым технологиям в сельском хозяйстве.

"Уверен, на форуме предложат новые решения в образовании и науке, которые можно реализовать в АПК нашего края. Интеграция в нашем регионе лучших практик аграрного образования поможет ответить на кадровые запросы отрасли и создать задел на будущее для ее работы"

- Владимир Владимиров

Серьезное внимание участники встречи уделили и воспитанию молодых специалистов в отрасли – так, ректор СтГАУ Владимир Ситников отметил, что вузам и ссузам региона нужно соответствовать темпам роста экономики и ее запросам как в кадровой политике, так и в научно-технологических проектах. Путь к этому один – грамотный баланс количества и качества специалистов в АПК, добавил он.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан пополнил запасы сливочного масла в 2025 году

Азербайджан пополнил запасы сливочного масла в 2025 году

В Табасаранском районе Дагестана откроют птицеферму

В Табасаранском районе Дагестана откроют птицеферму

Минсельхоз России поддержит рублем земледельцев Ставрополья

Минсельхоз России поддержит рублем земледельцев Ставрополья

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы