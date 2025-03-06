На Ставрополье обсудили проблемы АПК и образования

Сегодня в Ставропольском государственном аграрном университете прошел второй форум "Образование. Кадры. Экономика", который собрал более 800 человек, перед которыми выступил губернатор края Владимир Владимиров.

Педагоги ставропольских вузов, аграрии и научные работники собрались сегодня в Ставрополе на уже второй по счету форум "Образование. Кадры. Экономика", чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы кадрового и научно-технологического оснащения агропромышленного комплекса страны, сообщает пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ).

Форум, помимо специалистов, собрал глав муниципалитетов края, представителей минобразования и школ региона, а также руководителей предприятий АПК – всего более 800 участников, передает "АиФ-Ставрополье".

На повестке дня стояли вопросы кадрового и научно-технологического оснащения агропромышленного комплекса страны – стратегической задачи, включенной в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Глава края Владимир Владимиров выступил на панельной сессии "АПК: основные вызовы и решения в науке и образовании", отметив: перед властями стоит задача сделать Ставропольский край одним из лидеров по инновационным решениям и цифровым технологиям в сельском хозяйстве.

"Уверен, на форуме предложат новые решения в образовании и науке, которые можно реализовать в АПК нашего края. Интеграция в нашем регионе лучших практик аграрного образования поможет ответить на кадровые запросы отрасли и создать задел на будущее для ее работы"

- Владимир Владимиров

Серьезное внимание участники встречи уделили и воспитанию молодых специалистов в отрасли – так, ректор СтГАУ Владимир Ситников отметил, что вузам и ссузам региона нужно соответствовать темпам роста экономики и ее запросам как в кадровой политике, так и в научно-технологических проектах. Путь к этому один – грамотный баланс количества и качества специалистов в АПК, добавил он.