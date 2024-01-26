Полицейские освободили всех заложников на заводе в пригороде Стамбула

Полиция успешно завершила операцию по освобождению заложников в пригороде Стамбула. Злоумышленник ликвидирован.

Сотрудники полиции провели операцию в пригороде Стамбула, в ходе которой освободили всех заложников на предприятии Procter & Gamble. Об этом пишут турецкие СМИ.

Вооруженный мужчина удерживал 7 человек в течение 9 с лишним часов. На нем также был самодельный пояс со взрывчаткой.

Прибывшие на место сотрудники полиции применили силу и обезвредили злоумышленника. Соответствующую информацию позднее подтвердил губернатор провинции Коджаэли, в которой находится предприятие.

"Было сделано необходимое. Захвативший заложников был обезврежен"

– Седдар Явуз