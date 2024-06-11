Вестник Кавказа

«Победа» запустит авиарейсы между Махачкалой в Абу-Даби

«Победа» запустит авиарейсы между Махачкалой в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиарейсы «Победы» объединят Махачкалу в Абу-Даби. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

Лоукостер "Победа" в октябре начнет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Абу-Даби. Это отличная новость для жителей Дагестана и туристов, желающих посетить ОАЭ. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

«„Победа“ открыла продажу билетов на новый международный рейс – из Махачкалы в Абу-Даби. <> Это новое направление для авиакомпании. Полеты по маршруту <> начнутся 1 октября 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам»

– пресс-служба компании.

Отметим, что запуск прямых рейсов между Махачкалой и Абу-Даби значительно облегчит путешествия между этими городами. Пассажиры смогут быстро и комфортно добраться до популярного туристического направления, насладиться солнцем, пляжами и культурой ОАЭ.

Таким образом, открытие прямых рейсов между Махачкалой и Абу-Даби лоукостером «Победа» - это отличная новость для всех, кто ценит удобство, экономию времени и доступность путешествий.

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