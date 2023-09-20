Песков: ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана

Опубликовано: 18:37, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

События, происходящие в Карабахе, представляют собой внутреннее дело Баку. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля прокомментировал локальную антитеррористическую операцию, которая проходила в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Безусловно, Карабах – это внутреннее дело Азербайджана"

– Дмитрий Песков

Он напомнил, что руководство самой Армении ранее также признавало, что Азербайджан проводит операцию на своей территории.

Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил: Москва рассчитывает, что Баку выполнит свое обещание не бить по гражданским объектам.

По словам представителя Кремля, оснований для утверждений о якобы "этнических чистках" в Карабахском регионе Азербайджана нет.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.