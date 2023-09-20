Песков: ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана

Представитель Кремля прокомментировал локальную антитеррористическую операцию, которая проходила в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
"Безусловно, Карабах – это внутреннее дело Азербайджана"
– Дмитрий Песков
Он напомнил, что руководство самой Армении ранее также признавало, что Азербайджан проводит операцию на своей территории.
Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил: Москва рассчитывает, что Баку выполнит свое обещание не бить по гражданским объектам.
По словам представителя Кремля, оснований для утверждений о якобы "этнических чистках" в Карабахском регионе Азербайджана нет.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.