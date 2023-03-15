Ильхам Алиев: Азербайджан ведет независимую политику, опираясь только на волю народа

Азербайджан относится к числу немногих стран мира, политика которых абсолютно независима и основывается только на интересах азербайджанского народа, заявил президент страны Ильхам Алиев на церемонии разжигания костра на Новруз в Ханкенди.

Воля азербайджанского народа – единственное, на чем основана политика государства Азербайджан: страна проводит абсолютно независимую политику, заявил президент АР Ильхам Алиев в ходе выступления в Ханкенди после того, как разжег костер на Новруз.

Глава государства напомнил, что праздничный костер на Новруз уже в четвертый раз загорается в освобожденном Карабахе: в 2021 году он был разожжен в Шуше, затем в Суговушане, в 2023 году – в селе Талыш.

"Это большое счастье. Шесть месяцев назад в результате продолжавшейся менее суток антитеррористической операции мы полностью восстановили свой суверенитет, и сегодня территориальная целостность Азербайджана полностью обеспечена. Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен"

– Ильхам Алиев

Он напомнил, что во время армянской оккупации многие государства посылали Баку сигналы о невозможности военного решения конфликта, однако Азербайджан доказал обратное: если оккупанты не хотят уйти, то остается только военный путь. В итоге Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет в рамках международного права, реализовав четыре резолюции СБ ООН на поле боя. Торжеством международного права и духа азербайджанского народа стала и антитеррористическая операция в Карабахе, в ходе которой Азербайджан доказал, что добьется своих целей.

Политика Азербайджана абсолютно независима

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан готовился к освобождению своих земель на протяжении 20 лет, ведя планомерные работы. В результате политические позиции Азербайджана на мировой арене укрепились, у Баку стало гораздо больше друзей.

"Международные организации по нашей инициативе приняли основанные на международном праве решения и резолюции, поддерживающие нашу позицию в связи с конфликтом, что создало правовую и политическую основу для его решения. Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого не зависим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости. Сегодня Азербайджан одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа"

– Ильхам Алиев

Глава государства уточнил, что основной задачей Азербайджана была деоккупация земель, соответственно, главной задачей стало наращивание военной мощи. В результате боеспособность азербайджанской армии существенно выросла, что и показали Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция.

"Самое главное, было воспитано такое молодое поколение, которое стало источником вечной гордости для нашего народа и продемонстрировало всему миру величие азербайджанского народа. Наша молодежь была воспитана в духе патриотизма, в национальном духе, три года назад она готова была идти и шла на смерть за освобождение наших земель. Еще раз да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Мы отомстили на поле боя за всех наших шехидов, невинных жертв Ходжалы и гордимся этим. Любая страна, любой народ может этим гордиться, в том числе и мы. Мы восстановили нашу территориальную целостность, суверенитет, международное право, национальное достоинство, и сегодня мы живем, созидаем как свободный народ, и впредь будем жить на этих землях вечно"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский город Ханкенди

Президент также напомнил, что в течение долгих лет площадь, на которой сегодня проходит церемония, и здание на ней служили логовом для сепаратистов, которые получали финансирование и оружие от Армении.

"Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью "Победа". Отныне это – площадь Победы

– Ильхам Алиев

Президент обратил внимание на то, что Ханкенди – это древняя азербайджанская земля: город был заложен Панахали ханом. Однако в 1920-х годах безо всяких оснований была создана автономная область, и это стало точкой отсчета для проблем азербайджанского народа, так что в итоге в конце 1980-х годов Армения объявила Азербайджану войну, поддержала сепаратистов и оккупировала азербайджанские земли, полагая, как и некоторые международные игроки, что сможет вечно удерживать их.

"Сегодня мы живем в освобожденном Карабахе с гордо поднятой головой. В этом году в Ханкенди и другие города, в том числе в Ходжалы, Шушу, Джебраил, Кельбаджар вернутся бывшие переселенцы, они вернутся в несколько сел, и закипит жизнь"

– Ильхам Алиев

Глава государства поведал, что во времена СССР Ханкенди отстраивался за счет бюджета Азербайджана, строительство вели азербайджанские специалисты, в том числе архитекторы Гасан Меджидов, Энвер Гасымзаде. Президент подчеркнул, что город Ханкенди, все города и села в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области были созданы представителями азербайджанского народа, который сейчас занимается капитальным ремонтом зданий, представляющих собой историческое достояние.

"А на месте, где я стою, сепаратисты построили здание так называемого парламента. Как видите, здесь уже нет никакого здания. Словно этого было мало, они стремились построить в Шуше второе здание парламента, начались строительные работы, но не успели, и это здание тоже снесено. На месте этого здания сейчас расположен пятизвездочный отель "Шуша". Бывшее здание так называемого парламента тоже снесено, и работы по сносу были начаты 26 февраля. 26 февраля я вместе с ходжалинцами заложил в Ходжалы фундамент Ходжалинского мемориального комплекса. Находившееся здесь, незаконно построенное дьявольское логово – здание так называемого парламента и расположенное рядом с ним здание террористической организации начали сноситься 26 февраля и их сровняли с землей. От сепаратистов не осталось и следа. А новрузский костер выполняет последнюю очистительную работу"

– Ильхам Алиев