Азербайджан избавил Карабах от сотен камер наблюдения, установленных оккупантами

В Ханкенди в начале антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном, из строя были выведены свыше 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения, установленных оккупантами.

Сотни средств слежения и наблюдения были уничтожена и выведены из строя в Карабахском экономическом районе Азербайджана в рамках проведения антитеррористической операции.

«На начальном этапе антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской Армией в Карабахском регионе, в качестве легитимных военных целей были выведены из строя средства слежения и наблюдения вооруженных сил Армении в заранее обнаруженных местах в окопах, на огневых позициях и опорных пунктах, а также в местах постоянной дислокации»

– Минобороны Азербайджана

В сообщении оборонного ведомства уточняется, что камеры были изготовлены кустарным способом, свыше 200 оптико-электронных камер и камер наблюдения ВС Армении размещались вдоль линии соприкосновения на участке протяженностью до 480 км. Камеры слежения были установлены на высоте 10-15 и 20-30 метров для того, чтобы вести наблюдения за передвижениями азербайджанских подразделений и граждан, для осуществления диверсионной деятельности различного характера.

Все обнаруженные разведкой камеры были выведены из строя с применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, информирует министерство обороны Азербайджана.