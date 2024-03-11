В Карабахе продолжают изымать незаконное оружие

Правоохранители в Ханкенди провели операцию, обнаружено различное незаконное оружие и боеприпасы. В Ханкенди регулярно проводятся рейды, в ходе которых выявляются и ликвидируются незаконные оружейные склады.

Полиция в Ханкенди в минувшие выходные провела в городе операцию, в ходе которой были обнаружены незаконное оружие и боеприпасы.

МВД Азербайджана сообщает, что правоохранителями было обнаружено 7 различных марок автоматического оружия, один пулемет, три винтовки, 8 гранат, 6 запалов, 30 обойм, 1555 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Все обнаруженное оружие и боеприпасы были изъяты.