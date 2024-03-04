В Ханкенди обнаружили крупный схрон оружия

На территории города Ханкенди было найдено большое количество оружия, которое ранее принадлежало ВС Армении. Сотрудник правоохранительных органов изъяли почти тысячу патронов и прочие боеприпасы.

На освобожденных территориях в Азербайджане продолжают находить оружие и боеприпасы, которые были оставлены здесь военными группировками Армении.

В процессе поисковых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов АР на территории города Ханкенди было обнаружено масштабное количество боеприпасов, принадлежащих ВС Армении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что было найдено порядка 8 автоматов различных мааров и несколько десятков магазинов для патронов.

Также обнаружены 3 запала и более 900 патронов разного калибра.

Все найденное оружие было изъято.