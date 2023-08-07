PASHA Holding помогает детям азербайджанских героев

Подарки к Новрузу, школьные принадлежности, медицинская страховка - PASHA Holding проводит социальную программу для детей азербайджанских шехидов. В программу включены свыше двух тысяч детей, их родители погибли в ходе военных действий и в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе в сентябре прошлого года.

Специальную социальную программу для детей граждан Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера проводит PASHA Holding.

Программа соцподдержки детей азербайджанских героев, погибших в 44-дневной Карабахской войне стартовала в прошлом году. В этом году она расширилась на детей граждан, погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в сентябре 2023 года в Карабахе.

На данный момент социальный проект холдинга охватывает более 2000 детей лиц, более 1000 семей.

Детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo по случаю праздников Нового года, Новруз, Гурбан и Рамазан байрамы, а также Дня Победы.

Кроме того, детям-участникам программы PASHA Insurance предоставляет расширенный пакет страхования, включающий стоматологические услуги, а также скрининг обследования и лечение хронических заболеваний.

К началу учебного года дети получат бесплатно школьные принадлежности.