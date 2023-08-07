Семьи шехидов и инвалидов войны продолжают получать дома и квартиры в Баку

Опубликовано: 11:53, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

В Баку состоялась торжественная церемония передачи сертификатов на недвижимость для семей шехидов и героев Отечественной войны.

Ключи от новых квартир и домов в Баку и регионах Азербайджана получили еще 100 семей шехидов и участников Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

В ходе торжественной церемонии представители ведомства сообщили о том, что программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны была запушена в 90-х годах, а впоследствии успешно развивалась.

После Отечественной войны в связи с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева программа была расширена в пять раз.

В общей сложности в послевоенный период герои войны и их семьи получили более пяти тысяч квартир и частных домов.