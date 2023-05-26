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Детям шехидов организовали тур по стадиону "Нефтчи" в Баку

“Bakcell Арена“ в Баку
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"
Бакинский "Нефтчи" устроил тур по своей домашней арене для детей шехидов. В рамках экскурсии ребята посетили музей, фан-шоп и встретились с игроками команды.

Дети шехидов посетили с экскурсией "Bakcell арену" в Баку, которая является домашним стадионом азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной команды.

Организатором тура выступил сам клуб. В ходе экскурсии ребята в возрасте от 16 до 18 лет побывали в музее, фан-шопе и зале, в котором проходят пресс-конференции. Также они посетили раздевалки на футбольном поле.

Помимо этого, юноши посмотрели тренировку основного состава "Нефтчи", а затем пообщались с футболистами и взяли у них автографы.

За тур до конца чемпионата Азербайджана "Нефтчи" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем распоряжении 65 очка. Чемпионом страны досрочно стал "Карабах".

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