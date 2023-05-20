Бакинский "Нефтчи" может провести несколько матчей в России

Опубликовано: 7:28, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

ФК "Нефтчи" этим летом может принять участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. В настоящее время руководство бакинской команды обсуждает такую возможность с организаторами.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" ближайшим летом может принять участие в международном турнире, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом пишут СМИ.

Согласно предварительной информации, в списке участников бакинцы заменят московское "Динамо", отказавшееся приезжать на турнир после смены главного тренера.

Руководство "Нефтчи" уже подтвердило проведение переговоров с организаторами турнира, передает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что в запланированном на июль турнире примут участие российские клубы "Зенит" и "Динамо", а также "Фенербахче" (Турция) и "Црвена Звезда" (Сербия).