Бакинский "Нефтчи" может провести несколько матчей в России

ФК "Нефтчи" этим летом может принять участие в международном турнире в Санкт-Петербурге. В настоящее время руководство бакинской команды обсуждает такую возможность с организаторами.
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" ближайшим летом может принять участие в международном турнире, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом пишут СМИ.
Согласно предварительной информации, в списке участников бакинцы заменят московское "Динамо", отказавшееся приезжать на турнир после смены главного тренера.
Руководство "Нефтчи" уже подтвердило проведение переговоров с организаторами турнира, передает "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что в запланированном на июль турнире примут участие российские клубы "Зенит" и "Динамо", а также "Фенербахче" (Турция) и "Црвена Звезда" (Сербия).