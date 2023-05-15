Главный тренер "Нефтчи" может вернуться на родину 

Опубликовано: 15:05, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Нефтчи"

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Лауренциу Регекампф может возглавить румынский клуб "Университатя". Несмотря на соглашение, действующее до лета 2024 года, руководство бакинцев готово отпустить 48-летнего уже этим летом.

Главный тренер бакинского футбольного клуба "Нефтчи" может покинуть команду. Об этом пишут азербайджанские СМИ.



Интерес к Лауренциу Регекампфу проявляет румынский клуб "Университатя" (Крайова).



По данным румынской прессы, 48-летний наставник уже ведет переговоры с румынами.



Соглашение Регекампфа с "Нефтчи" истекает летом 2024 года, однако он может покинуть клуб уже этим летом из-за неудовлетворительных результатов.

Турнирная таблица

После 34 туров "Нефтчи" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. В активе бакинской команды 62 очка.