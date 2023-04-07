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"Нефтчи" хочет удержать своего капитана

&quot;Нефтчи&quot; хочет удержать своего капитана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Нефтчи" предложил новый трехлетний контракт своему капитану Эмину Махмудову. По новому соглашению хавбек будет зарабатывать $350 тыс в год

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" намерено сохранить в команде своего капитана Эмина Махмудова.

По данным местных СМИ, на днях 31-летнему полузащитнику был предложен новый трехлетний контракт, по которому он мог бы ежегодно зарабатывать $350 тыс (примерно 600 тыс манатов).

Хавбек продлевать соглашение пока не спешит. Ранее сообщалось о его желании поиграть за рубежом, поэтому, как ожидается, этим летом он будет рассматривать предложения от других команд.

Напомним, в текущем сезоне Махмудов провел за "Нефтчи" 27 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 14 голами.

Руководство &quot;Нефтчи&quot; продолжает укреплять команду

Руководство "Нефтчи" продолжает укреплять команду

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