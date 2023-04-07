"Нефтчи" хочет удержать своего капитана

Опубликовано: 11:59, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Нефтчи" предложил новый трехлетний контракт своему капитану Эмину Махмудову. По новому соглашению хавбек будет зарабатывать $350 тыс в год

Руководство азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" намерено сохранить в команде своего капитана Эмина Махмудова.

По данным местных СМИ, на днях 31-летнему полузащитнику был предложен новый трехлетний контракт, по которому он мог бы ежегодно зарабатывать $350 тыс (примерно 600 тыс манатов).

Хавбек продлевать соглашение пока не спешит. Ранее сообщалось о его желании поиграть за рубежом, поэтому, как ожидается, этим летом он будет рассматривать предложения от других команд.

Напомним, в текущем сезоне Махмудов провел за "Нефтчи" 27 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 14 голами.