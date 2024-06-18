Вестник Кавказа

Пашинян выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян направил Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Армянский премьер Никол Пашинян выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. Письмо опубликовано на сайте правительства РА.

«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть об ужасающих террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов»

- Никол Пашинян

Он отметил, что Армения решительно осуждает теракты и считает недопустимым любое проявление насилия. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Теракты в Дагестане

Напомним, боевики 23 июня совершили нападения на города Дагестана – Махачкалу и Дербент. Жертвами данной атаки стали 19 человек. В республике был объявлен трехдневный траур.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в ходе контртеррористической операции уничтожено 6 боевиков.

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