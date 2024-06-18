Пашинян выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Армянский премьер Никол Пашинян выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане. Письмо опубликовано на сайте правительства РА.
«С глубокой скорбью воспринял трагическую весть об ужасающих террористических актах в Дербенте и Махачкале, повлекших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов»
- Никол Пашинян
Он отметил, что Армения решительно осуждает теракты и считает недопустимым любое проявление насилия. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Теракты в Дагестане
Напомним, боевики 23 июня совершили нападения на города Дагестана – Махачкалу и Дербент. Жертвами данной атаки стали 19 человек. В республике был объявлен трехдневный траур.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в ходе контртеррористической операции уничтожено 6 боевиков.