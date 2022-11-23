Пашинян и Токаев обсудили развитие и укрепление отношений

Премьер-министр Армении и президент Казахстана провели телефонный разговор. Детали беседы озвучили в пресс-службе Акорды.

Главы Армении и Казахстана побеседовали по телефону, сообщили в Акорде.

"В ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество"

– пресс-служба

Кроме того, казахстанский лидер дал положительную оценку старту авиасообщения из Актау в Ереван. По его словам, благодаря запуску этих рейсов страны значительео активизировали контакты в бизнес-сфере, вырос турпоток.

Пашинян и Токаев также рассмотрели дальнейшие направления развития двусторонних контактов. Они будут налаживаться в области транспорта и логистики, а также в торговле.