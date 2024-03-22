Парламентарии Азербайджана и Армении проведут в мае новую встречу

Главы парламентов Азербайджанской Республики и Республики Армения назначили время очередных переговоров, которые могут быть проведены в рамках Межпарламентского союза.

Глава парламента Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова и ее армянский коллега Ален Симонян проведут очередную встречу в мае.

Об этом сообщил глава парламента РА Ален Симонян выступая в эфире телеканала республики.

"Мы договорились о следующей встрече. Есть предварительная договоренность, что следующая встреча состоится в середине мая"

– Ален Симонян

По его данным, переговоры могут пройти в рамках Межпарламентского союза.

Он отметил, что такая форма встречи наиболее приемлема для двух сторон.

"И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку"-

Ален Симонян

Предыдущая встреча глав парламента состоялась на прошлой неделе в Женеве.