Вестник Кавказа

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Женеве состоятся переговоры спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Они пройдут сегодня. Ранее сообщалось о возможных обсуждениях по созданию платформы диалога двух стран.

Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении состоится в Женеве, информацию подтвердили в Ереване, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что переговоры Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна пройдут сегодня. Отмечается, что данная новость была подтверждена секретарем Симоняна.

Ранее генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг рассказал, что в марте могут состояться обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения.

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