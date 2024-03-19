Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

В Женеве состоятся переговоры спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Они пройдут сегодня. Ранее сообщалось о возможных обсуждениях по созданию платформы диалога двух стран.

Встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении состоится в Женеве, информацию подтвердили в Ереване, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что переговоры Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна пройдут сегодня. Отмечается, что данная новость была подтверждена секретарем Симоняна.

Ранее генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг рассказал, что в марте могут состояться обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения.