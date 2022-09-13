Григорий Карасин: Россия – самая прокавказская страна в мире

Руководитель дипломатического комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал "Вестнику Кавказа" о перспективах отношений России с республиками Южного Кавказа, отметив, что попытки внешних сил вмешаться в российско-кавказские связи обречены на фиаско.

ЭКСКЛЮЗИВ

Россия – самая прокавказская страна во всем мире, подчеркнул беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отвечая на вопрос о современной российской политике на Южном Кавказе.

Он обратил внимание, что в отношении республик Южного Кавказа – где с Грузией у РФ нет дипломатических контактов, но налажены взаимовыгодные экономические связи, с Азербайджаном построены прочные союзнические отношения, а ситуация с Арменией в последнее время осложнилась – Москва выбирает позитивный подход.

"Никогда не надо держать зло и прогнозировать что-то очень плохое и трагичное. Надо думать позитивно. В полной мере этот подход относится к нынешнему дню, когда мы говорим о Южном Кавказе, где происходят очень непростые процессы. РФ все равно рассчитывает на лучшее, так как считает, что Южный Кавказ – это наши друзья и соседи. Мы уверены, что веками скрепленное взаимное понимание в итоге победит, что бы ни происходило", - пояснил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.

"На Кавказе отлично понимают, зачем и во имя чего организована нынешняя прямолинейная и наглая политика западного сообщества в регионе. Кое-кто пытается играть в эти игры с кавказскими политиками. Напрасно. На мой взгляд, это абсолютно бесперспективно в историческом плане, поскольку ничего более прокавказского, чем Россия, нет на Земле. Мы выросли братьями и соседями, и мы хотим такими же остаться в дальнейших отношениях со всеми республиками Южного Кавказа", - заявил Григорий Карасин.

В частности, сенатор прогнозирует провал попыток Франции вытеснить Россию из Армении. "Это только попытки вмешаться в чужие дела. Такова вечная борьба бывших колониальных держав за то, чтобы вернуться в виде "доброго дяди" в тот или иной регион. При этом на самом деле у них вполне конкретные эгоистичные в политической плоскости соображения и планы", - заключил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.