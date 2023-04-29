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Парк Деда Эна в Тбилиси встретит любителей винтажа на ярмарке

Торговля на WANDI Bazar Eid Festiva
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тбилиси в парке Деда Эна в выходные состоится ярмарка винтажных вещей, сообщают организаторы. Жители Тбилиси и туристы смогут обновить гардероб или обзавестись аксессуарами ручной работы.

В тбилисском парке Деда Эна будет организована винтажная ярмарка, которая будет проходить каждые выходные, сообщают организаторы.

На ней будут представлены изделия ручной работы, раритетные фотоаппараты, одежда и другие интересные вещи. Ярмарка удивит даже опытных любителей старинных вещей.

Мероприятие пройдет 29 и 30 апреля. Лавки будут открыты с 14:00 по 21:00 по местному времени.

Планируется, что подобные ярмарки станут традиционными - они будут проходить каждые выходные.

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