Парк Деда Эна в Тбилиси встретит любителей винтажа на ярмарке

Опубликовано: 2:23, 29 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тбилиси в парке Деда Эна в выходные состоится ярмарка винтажных вещей, сообщают организаторы. Жители Тбилиси и туристы смогут обновить гардероб или обзавестись аксессуарами ручной работы.

В тбилисском парке Деда Эна будет организована винтажная ярмарка, которая будет проходить каждые выходные, сообщают организаторы.

На ней будут представлены изделия ручной работы, раритетные фотоаппараты, одежда и другие интересные вещи. Ярмарка удивит даже опытных любителей старинных вещей.

Мероприятие пройдет 29 и 30 апреля. Лавки будут открыты с 14:00 по 21:00 по местному времени.

Планируется, что подобные ярмарки станут традиционными - они будут проходить каждые выходные.