Картины великого Пиросмани увидят в Дании и Швейцарии

Опубликовано: 23:50, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Две выставки картин знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани будут проходить в этом году в Европе. С его работами смогут ознакомиться в Дании и Швейцарии.

Картины знаменитого грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани скоро можно будет увидеть в музеях Дании и Швейцарии, о готовящихся выставках сообщила глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани.

В Копенгагене в музее современного искусства "Луизиана" выставка пройдет весной и летом. Она начнется 4 мая, посетить экспозицию можно будет до 20 августа.

В Швейцарию картины Пиросмани перекочуют в сентябре. Выставка в Музее фонда Бейелера в Риэне заработает 17 сентября, закрытие намечено на 28 января будущего года.

В Копенгаген уже доставлены порядка 50 оригинальных картин Пиросмани.

Министр культуры о выставках

Тея Цулукиани охарактеризовала европейские выставки Пиросмани как исторические, обратив внимание на роль, которую они сыграют для популяризации грузинской культуры и творчества самого художника.

Министр уточнила, что швейцарский Музей, в благодарность за выставку, направил в Грузию реставраторов, которые бесплатно проверили состояние оставшихся дома картин Пиросмани.

Планируется также создать вместе с европейскими коллегами мультимедийный сайт по творчеству Пиросмани.