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Папа римский вновь призвал к переговорам между Баку и Ереваном

Папа римский вновь призвал к переговорам между Баку и Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Папа римский Франциск в очередной раз предложил сегодня властям Азербайджана и Армении провести переговоры по послевоенному урегулированию отношений. Также он отметил, что читается молитвы о погибших при недавнем взрыве на заправке в Ханкенди.

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане папа римский Франциск вновь заявил о необходимости прямых переговоров между Баку и Ереваном об установлении стабильного мира на Южном Кавказе.

Понтифик выразил надежду, что армяно-азербайджанский переговорный процесс будет поддержан международным сообществом и приведет к заключению долговременного мирного договора, который обеспечит благополучную жизнь населению Южного Кавказа.

Добровольную и беспрепятственную миграцию армян из Карабахского экономического района Азербайджана он назвал "драматической ситуацией", а самих мигрантов, переезжающих в Армению без какого-либо давления со стороны Баку – "беженцами".

Кроме того, папа Франциск признался, что читает молитвы о душах погибших при взрыве на АЗС в Ханкенди.

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