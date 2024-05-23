Папа Римский встретится со всеми лидерами стран G7

Сегодня в окрестностях итальянского города Бари, где в четверг начался саммит G7, ожидается прибытие Папы Римского. Предстоятель Римско-католической церкви еще ни разу в истории не принимал участия в саммите "семерки".

В пятницу, 14 июня, Папа Римский Франциск приедет на саммит "Большой семерки", который стартовал накануне на закрытом итальянском курорте Борго Эньяция возле города Бари.

Это будет первый в истории саммит G7, в котором примет участие предстоятель Римско-католической церкви.

В преддверии исторического саммита понтифик сообщил, что планирует пообщаться там с каждым из лидеров стран "семерки".

"На "семерке" мы будем говорить об искусственном интеллекте, но также и о мире. Я проведу двусторонние встречи. Есть запросы от семи лидеров, я со всеми встречусь"

– Папа Римский Франциск

В общей сложности он намерен провести на саммите 10 встреч, в том числе с премьер-министром Индии, президентами Турции и Бразилии, а также с главой МВФ.