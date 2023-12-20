Папа римский помолился о мире между Азербайджаном и Арменией

Папа римский в Рождество помолился за то, чтобы Баку и Ереван достигли мира. Он также призвал всех верующих сказать миру "да".

Папа римский Франциск помолился за мир между Азербайджаном и Арменией. Он рассказал об этом в своем обращении "К городу и к миру".

По его словам, Баку и Еревану важно приблизиться к стабильному миру, особенно с помощью реализацию гуманитарных программ.

Помимо этого, понтифик обратился к верующим с призывом сказать миру "да", а "войнам" – нет.

При этом он подчеркнул, что в условиях роста производства и продажи оружия добиться установления мира сложнее.