Баку: мирный договор – это не стопроцентное решение всех вопросов

Глава МИД Азербайджана сообщил, что Баку передал Еревану ответ на предложения по мирному договору. Он отметили, что Азербайджан ждет от Армении реальных действий.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов в интервью телеканалу AzTV заявил, что Азерабйджан передал Армении ответ на последние предложения по мирному договору.

"Пакет предложений, над которым мы ранее работали в течение месяца, передан Армении"

- Джейхун Байрамов

Министр выразил надежду, что встречи азербайджанской и армянской сторон будут и в 2024 году. Он также добавил, что переговоры с Ереваном продолжаются.

При этом глава ведомства сообщил, что, несмотря на позитивные сигналы из Армении, Баку ждет от Еревана реальных действий по мирному процессу. Байрамов подчеркнул, что подписание мирного договора не решит всех вопросов на 100%.

"Мирный договор - это фундамент дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией"

- Джейхун Байрамов