Ереван: мирный договор с Баку пока не готов к подписанию

Проекта мирного договора, который был бы полностью согласован Азербайджаном и Арменией, на сегодня нет, сообщил армянский посол по особым поручениям.
В то же время Эдмон Марукян уточнил, что остается надежда: окончательно утвердить текст может получиться на встрече глав МИД, которая пройдет в январе.
Дипломат также затронул тему обмена задержанными военнослужащими, произведенного сегодня в Газахском районе. По его словам, это положительный шаг, который поможет укрепить доверие между Ереваном и Баку. Марукян рассчитывает, что, продвигаясь такими небольшими шагами, можно в итоге прийти к подписанию мирного договора.
Кроме того, посол выразил мнение, что трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года утратило силу.
"Складывается ошибочное впечатление, что если переговоры идут в США, Брюсселе или Москве, то они являются гарантом, но это не так. Механизм гаранта должен быть документально оформлен, в нем должны быть указаны все условия в случае возникновения спора между сторонами"
– Эдмон Марукян