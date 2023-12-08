Ереван: мирный договор с Баку пока не готов к подписанию

Окончательно согласованного текста мирного соглашения на сегодняшний момент не существует, заявил посол МИД Армении по особым поручениям. Эдмон Марукян также прокомментировал проведенный сегодня обмен задержанными военнослужащими.

Проекта мирного договора, который был бы полностью согласован Азербайджаном и Арменией, на сегодня нет, сообщил армянский посол по особым поручениям.

В то же время Эдмон Марукян уточнил, что остается надежда: окончательно утвердить текст может получиться на встрече глав МИД, которая пройдет в январе.

Дипломат также затронул тему обмена задержанными военнослужащими, произведенного сегодня в Газахском районе. По его словам, это положительный шаг, который поможет укрепить доверие между Ереваном и Баку. Марукян рассчитывает, что, продвигаясь такими небольшими шагами, можно в итоге прийти к подписанию мирного договора.

Кроме того, посол выразил мнение, что трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года утратило силу.

"Складывается ошибочное впечатление, что если переговоры идут в США, Брюсселе или Москве, то они являются гарантом, но это не так. Механизм гаранта должен быть документально оформлен, в нем должны быть указаны все условия в случае возникновения спора между сторонами"

– Эдмон Марукян