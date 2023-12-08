Место подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не важно – Мишель

В ЕС считают, что не имеет значения, где именно будет заключен мирный договор между Ереваном и Баку. Главное – достижение такого результата.

При подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией важен сам факт, а не место, где пройдут соответствующие переговоры. Такое заявление сделал глава Евросовета.

Шарль Мишель напомнил, что некоторое время назад было распространено совместное заявление по итогам переговоров госаппаратов АР и РА, уточнил, что это произошло в том числе при помощи Евросоюз.

Политик подчеркнул, что Брюссель поощряет Баку и Ереван на этом пути. ЕС также ведет работу над проведением новой встречи – ее может принять Брюссель.

"Но, на наш взгляд, самое важное – результат, а не место встречи, поскольку для людей, живущих в Армении, Азербайджане, и для нас мир, безопасность и процветание имеют первостепенное значение"

– Шарль Мишель