Папа римский положительно оценил освобождение армянских и азербайджанских военных

Предстоятель Римской католической церкви во время традиционной проповеди в воскресенье одобрил взаимное освобождение Азербайджаном и Арменией пленных военных, также он положительно отозвался об идее мира между странами.
«Я рад освобождению значительного числа военных, и с большой надеждой смотрю на этот позитивный сигнал для отношений между Арменией и Азербайджаном. Призываю стороны и их лидеров как можно скорее заключить мирный договор»
– добавил Франциск
Напомним, что 7 декабря аппарат премьера Армении и администрация президента Азербайджана заявили о том, что стороны подтверждают намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор.
В честь этого, Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения — двух представителей азербайджанской армии.