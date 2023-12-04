Вестник Кавказа

Папа римский положительно оценил освобождение армянских и азербайджанских военных

Площадь Святого Петра
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
Понтифик также положительно отозвался о намерении сторон заключить мир. Напомним, что 7 декабря Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения — двух представителей азербайджанской армии.

Предстоятель Римской католической церкви во время традиционной проповеди в воскресенье одобрил  взаимное освобождение Азербайджаном и Арменией пленных военных, также он положительно отозвался об идее мира между странами.

«Я рад освобождению значительного числа военных, и с большой надеждой смотрю на этот позитивный сигнал для отношений между Арменией и Азербайджаном. Призываю стороны и их лидеров как можно скорее заключить мирный договор»

– добавил Франциск

Напомним, что 7 декабря аппарат премьера Армении и администрация президента Азербайджана заявили о том, что стороны подтверждают намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор.

В честь этого, Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения — двух представителей азербайджанской армии.

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