Папа римский выразил сочувствие народу Ирана

Папа римский соболезнует Ирану в связи с недавним терактом в Кермане. Взрывы прогремели несколько дней назад на дороге, ведущей к месту захоронения Касема Сулеймани.

В субботу, 6 января, Папа Римский Франциск выразил соболезнования Ирану в связи с терактом, унесшим жизни почти 100 человек.

"Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим"

– понтифик

Кроме того, он обратился к христианам с призывом к единству и совместной молитве за мир.

"Давайте продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире - в Палестине и Израиле, на Украине. Слишком много смертей и разрушений"

– глава римско-католической церкви