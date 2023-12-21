Папа римский выразил сочувствие народу Ирана

Папа римский соболезнует Ирану в связи с недавним терактом в Кермане. Взрывы прогремели несколько дней назад на дороге, ведущей к месту захоронения Касема Сулеймани.
В субботу, 6 января, Папа Римский Франциск выразил соболезнования Ирану в связи с терактом, унесшим жизни почти 100 человек.
"Выражаю свою духовную близость родственникам многочисленных жертв террористической атаки в Кермане, всем пострадавшим"
– понтифик
Кроме того, он обратился к христианам с призывом к единству и совместной молитве за мир.
"Давайте продолжим общий путь к единству христиан, молясь, работая, идя рука об руку. И помолимся вместе о мире - в Палестине и Израиле, на Украине. Слишком много смертей и разрушений"
– глава римско-католической церкви
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