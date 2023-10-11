Операция Израиля в секторе Газа будет длиться долго – СМИ

Газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из Египта сообщило о готовящейся Израилем многомесячной операции в секторе Газа.
"Израиль готовит наземную кампанию в (секторе) Газа, заявил египетский чиновник"
- Times of Israel
Чиновник передает, что данный посыл передали в Каир из Иерусалима. Он также добавил, что Израиль отклонил усилия Египта по урегулированию.
Атака ХАМАС на Израиль
ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.
ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".
Отмечается, что жертвами эскалации конфликт стали свыше тысячи мирных граждан по обе стороны.