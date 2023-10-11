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Операция Израиля в секторе Газа будет длиться долго – СМИ

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израильские СМИ заявили, что страна готовит многомесячную операцию в секторе Газа. Издание передает слова египетского чиновника, посыл был передан из Иерусалима.

Газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из Египта сообщило о готовящейся Израилем многомесячной операции в секторе Газа.

"Израиль готовит наземную кампанию в (секторе) Газа, заявил египетский чиновник"

- Times of Israel

Чиновник передает, что данный посыл передали в Каир из Иерусалима. Он также добавил, что Израиль отклонил усилия Египта по урегулированию.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".

Отмечается, что жертвами эскалации конфликт стали свыше тысячи мирных граждан по обе стороны.

Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа растет

Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа растет

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