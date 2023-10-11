Операция Израиля в секторе Газа будет длиться долго – СМИ

Опубликовано: 2:33, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израильские СМИ заявили, что страна готовит многомесячную операцию в секторе Газа. Издание передает слова египетского чиновника, посыл был передан из Иерусалима.

Газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из Египта сообщило о готовящейся Израилем многомесячной операции в секторе Газа.

"Израиль готовит наземную кампанию в (секторе) Газа, заявил египетский чиновник"

- Times of Israel

Чиновник передает, что данный посыл передали в Каир из Иерусалима. Он также добавил, что Израиль отклонил усилия Египта по урегулированию.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".

Отмечается, что жертвами эскалации конфликт стали свыше тысячи мирных граждан по обе стороны.