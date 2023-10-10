РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа растет

Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа растет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Количество жертв при ракетных ударах Израиля по сектору Газа выросло до 830. Кроме того, число пострадавших, по данным Минздрава Газы, составило 4,2 тыс человек.

Минздрав сектора Газа сообщил, что количество жертв от ракетных ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 830 человек.

Кроме того, в ведомстве заявили, что число пострадавших жителей Газы составило 4250 граждан.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. Они также проникли в приграничные районы страны и взяли в плен заложников.

В ответ ЦАХАЛ объявил о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС. Общее число погибших с начала боевых действий составило свыше тысячи человек.

ХАМАС: что это за организация и почему она напала на Израиль?

ХАМАС: что это за организация и почему она напала на Израиль?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
760 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version