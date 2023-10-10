Число погибших от ударов Израиля по сектору Газа растет

Опубликовано: 18:55, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Количество жертв при ракетных ударах Израиля по сектору Газа выросло до 830. Кроме того, число пострадавших, по данным Минздрава Газы, составило 4,2 тыс человек.

Минздрав сектора Газа сообщил, что количество жертв от ракетных ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 830 человек.

Кроме того, в ведомстве заявили, что число пострадавших жителей Газы составило 4250 граждан.

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. Они также проникли в приграничные районы страны и взяли в плен заложников.

В ответ ЦАХАЛ объявил о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС. Общее число погибших с начала боевых действий составило свыше тысячи человек.