ООН ждет восстановления мирового туризма в 2024 году

Туризм в мире может вернуться на допандемийный уровень в следующем году. В ООН рассказали, что в 2023 году доходность туризма составит порядка 93% от показателей 2019 года.

Из прогноза ООН следует, что туризм в мире начнет приносить те же доходы, что до пандемии, только в следующем году.

"Доходы от международного туризма могут достичь $1,4 млрд в 2023 году, что составит около 93% от $1,5 млрд, полученных [туристическими] направлениями в 2019 году"

– Всемирная туристская организация ООН

Число международных туристов в этом году также остается ниже, чем в 2019 году - 87%.

Ожидать полного восстановления туризма после пандемии коронавируса стоит в будущем году, считают в организации.