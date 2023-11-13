Два места в Турции вошли в мировой список красивейших мест

Названы самые красивые места планеты. В список попали турецкие Каппадокия и Памуккале, а также Кавказские горы.

Самые красивые места в мире назвали в журнале Condé Nast Traveler. В список впечатляющих локаций вошло 51 место в мире, два из них находятся в Турции.

Турецкая Каппадокия относится к красивейшим регионам не только страны, но и мира. Регион, знаменитый на весь мир скальными городами и фестивалями воздушных шаров, никого не оставит равнодушным.

© Фото: Vira Pasko, unsplash

Турция была включена в рейтинг во второй раз из-за Памуккале. Термальные источники, представляющие собой ярусы природных белоснежных ванн, заполненные лазурной водой, входят в список наследия ЮНЕСКО.

Также в список красивейших мест на планете попали Кавказские горы. Горы, пролегающие между Черным и Каспийским морем, можно увидеть в России, Азербайджане, Абхазии, Грузии. Горный хребет считается границей Европы и Азии, в его состав входит Эльбрус - высочайшая гора Европы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того в списке самых красивых мест в мире оказались знаменитый Водопад Виктория, увидеть который можно в Замбии и Зимбабве, марсианские пейзажи долины Вади-Рам в Иордании, Мальдивы, а точнее атолл Ваадху со светящимся планктоном, остров Шпицберген, территория Норвегии, итальянское озеро Комо, бухта Халонг во Вьетнаме с тысячей островов и многое другое.