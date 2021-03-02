Харчо и чихиртма вошли в топ-50 лучших супов мира

Грузинская кухня получила высокую оценку и вошла в мировой рейтинг TasteAtlas. Сразу два супа оказались в числе лучших.
Кулинарный путеводитель TasteAtlas составил список из 50 лучших мясных супов мира. В рейтинг вошли два грузинских блюда.
Знаменитый суп харчо оказался на 18 месте рейтинга, а куриная чихиртма заняла 33 место.
Первые места рейтинга получили азиатские супы: Топ Кха Гай (Таиланд), Равон (Индонезия), Фо Бо (Вьетнам) и его северовьетнамская версия. Четвертую строчку заняла румынская куриная чорба Ciorba Radauteana.
Также в 50 лучших мясных супов мира попали несколько турецких блюд.
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