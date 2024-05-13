ООН: в Палестине от голода погибнет миллион человек

Организация Объединенных Наций (ООН) подняла тревожный вопрос о более чем 1 миллионе человек в Палестине, которые столкнутся с угрозой голода и гибели.

Более миллиона палестинцев буквально в ближайшие недели столкнутся проблемой острого голода. Об этом предупредили в ООН, не исключив, что большинство из них может погибнуть. Эта ситуация требует срочных мер для предотвращения гуманитарной катастрофы.

«Более 1 млн человек в Палестине столкнутся к середине июля с проблемой острого голода, который может повлечь их гибель»

– ООН

Предоставление гуманитарной помощи

Напомним, что ООН активно работает в Палестине, предоставляя гуманитарную помощь населению в кризисных ситуациях. Кроме того, ООН также работает над обеспечением доступа к качественной медицинской помощи для населения Палестины. Это крайне важно, учитывая сложности, с которыми сталкиваются медицинские учреждения в условиях конфликта. Благодаря усилиям ООН люди могут получить неотложную медицинскую помощь и лекарства.