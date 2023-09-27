Огонь на въезде в Ставрополь достиг склада и гаражей

Опубликовано: 20:02, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставрополе тушат природный пожар, вспыхнувший у въезда в город. Огонь продолжает распространяться и уже перекинулся на соседние объекты.

В Ставрополе разрастается природный пожар, вспыхнувший сегодня на въезде в город. Об этом информирует ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В связи с порывами ветра до 18 м/с, произошло возгорание двух складских помещений (...) и четырех гаражей"

– пресс-служба

После этого на безопасное расстояние переместили почти 70 газовых баллонов.

Пожарные продолжают борьбу с пламенем. Тушение осуществляется по повышенному номеру.