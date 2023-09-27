Огонь на въезде в Ставрополь достиг склада и гаражей

В Ставрополе тушат природный пожар, вспыхнувший у въезда в город. Огонь продолжает распространяться и уже перекинулся на соседние объекты.
В Ставрополе разрастается природный пожар, вспыхнувший сегодня на въезде в город. Об этом информирует ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"В связи с порывами ветра до 18 м/с, произошло возгорание двух складских помещений (...) и четырех гаражей"
– пресс-служба
После этого на безопасное расстояние переместили почти 70 газовых баллонов.
Пожарные продолжают борьбу с пламенем. Тушение осуществляется по повышенному номеру.