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В Сочи тушат природный пожар в Головинском лесничестве

В Сочи тушат природный пожар в Головинском лесничестве
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Сегодня утром в Головинском лесничестве в Сочи неожиданно вспыхнул природный лесной пожар – огонь охватил лесную подстилку на площади в 300 квадратных метров, сейчас его тушат спасатели.

В Головинском участковом лесничестве города-курорта Сочи сегодня утром загорелась лесная подстилка, тушить пожар выдвинулись сочинские спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 11:16 мск диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г-к Сочи, Лазаревский район, Головинское участковое лесничество. По прибытию установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 300 кв метров"

- МЧС Кубани

Спустя два часа, в 13:20 мск, огнеборцам удалось прекратить распространение огня и локализовать его, передает "Интерфакс".

Тушение пожара продолжается, о жертвах и пострадавших не сообщается.

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