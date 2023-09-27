В Сочи тушат природный пожар в Головинском лесничестве

Сегодня утром в Головинском лесничестве в Сочи неожиданно вспыхнул природный лесной пожар – огонь охватил лесную подстилку на площади в 300 квадратных метров, сейчас его тушат спасатели.
В Головинском участковом лесничестве города-курорта Сочи сегодня утром загорелась лесная подстилка, тушить пожар выдвинулись сочинские спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 11:16 мск диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г-к Сочи, Лазаревский район, Головинское участковое лесничество. По прибытию установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 300 кв метров"
- МЧС Кубани
Спустя два часа, в 13:20 мск, огнеборцам удалось прекратить распространение огня и локализовать его, передает "Интерфакс".
Тушение пожара продолжается, о жертвах и пострадавших не сообщается.