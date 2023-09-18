Пожар в Геленджике: горят более 10 га травы

Опубликовано: 20:52, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередной пожар тушат огнеборцы в Геленджике. Пламя охватило траву, а также кустарники. По последним данным, возгорание удалось локализовать.

Масштабный пожар происходит в эти минуты в Геленджике. Видео с места событий публикует МЧС России.

Изначально сообщалось, что огонь охватил два гектара травы, пылают и кустарники.

Через полчаса стало известно, что пожар разросся, его площадь достигла 12 га. При этом его уже удалось локализовать.

Кто тушит пожар?

По сообщению спасателей, с огненной стихией борются 118 спасателей, а также вертолет Ми-8. Он совершил 10 полетов, залив горящую траву в общей сложности 30 тоннами воды.