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Пожар в Геленджике: горят более 10 га травы

Пожар в Геленджике: горят более 10 га травы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной пожар тушат огнеборцы в Геленджике. Пламя охватило траву, а также кустарники. По последним данным, возгорание удалось локализовать.

Масштабный пожар происходит в эти минуты в Геленджике. Видео с места событий публикует МЧС России.

Изначально сообщалось, что огонь охватил два гектара травы, пылают и кустарники.

Через полчаса стало известно, что пожар разросся, его площадь достигла 12 га. При этом его уже удалось локализовать.

Кто тушит пожар?

По сообщению спасателей, с огненной стихией борются 118 спасателей, а также вертолет Ми-8. Он совершил 10 полетов, залив горящую траву в общей сложности 30 тоннами воды.

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