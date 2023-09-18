Пожар в Геленджике: горят более 10 га травы

Очередной пожар тушат огнеборцы в Геленджике. Пламя охватило траву, а также кустарники. По последним данным, возгорание удалось локализовать.
Масштабный пожар происходит в эти минуты в Геленджике. Видео с места событий публикует МЧС России.
Изначально сообщалось, что огонь охватил два гектара травы, пылают и кустарники.
Через полчаса стало известно, что пожар разросся, его площадь достигла 12 га. При этом его уже удалось локализовать.
Кто тушит пожар?
По сообщению спасателей, с огненной стихией борются 118 спасателей, а также вертолет Ми-8. Он совершил 10 полетов, залив горящую траву в общей сложности 30 тоннами воды.