В Геленджике снова горел лес

Опубликовано: 12:16, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лесной пожар горел на территории Геленджика. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Природный пожар был ликвидирован в Геленджике. Как сообщили спасатели, возгорание началось в микрорайоне Парус.

"Системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров обнаружено задымление со стороны леса в микрорайоне Парус города-курорта Геленджик. По прибытию в 06:30 мск на место установлено, что произошло возгорание сухой травы"

– краевой лесопожарный центр

В настоящее время пожар потушен. К борьбе с огнем привлекались 19 человек и пять единиц техники.

Отметим, что это возгорание стало очередным в перечне многих природных пожаров, вспыхивающих на территории курорта.