В Геленджике снова горел лес

Лесной пожар горел на территории Геленджика. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Природный пожар был ликвидирован в Геленджике. Как сообщили спасатели, возгорание началось в микрорайоне Парус.
"Системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров обнаружено задымление со стороны леса в микрорайоне Парус города-курорта Геленджик. По прибытию в 06:30 мск на место установлено, что произошло возгорание сухой травы"
– краевой лесопожарный центр
В настоящее время пожар потушен. К борьбе с огнем привлекались 19 человек и пять единиц техники.
Отметим, что это возгорание стало очередным в перечне многих природных пожаров, вспыхивающих на территории курорта.