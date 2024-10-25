Взрыв газа в Дагестане: ранены двое подростков

ЧП с газом произошло в одном из сел Дагестана. В результате взрыва оказался поврежден дом. Кроме того, есть пострадавшие – это двое юношей-подростков.

Газ взорвался в частном доме в селе Акнада, расположенном в Кизилюртовском районе, сообщили в МЧС Дагестана.

На место событий по вызову отправились спасатели. Они выяснили, что взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП получили травмы два человек – двое юношей, оба 2010 г.р.

У самого дома оказалась повреждена крыша. Кроме того, взрывной волной ему выбило окно.

Пострадавшие подростки были сначала госпитализированы в ЦГБ Кизилюрта. Там у них диагностировали ожоги средней степени тяжести. Сейчас их направляют для лечения в Махачкалу.