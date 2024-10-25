Вестник Кавказа

Взрыв газа в Дагестане: ранены двое подростков

Взрыв газа в Дагестане: ранены двое подростков
© Фото: МЧС Дагестана
ЧП с газом произошло в одном из сел Дагестана. В результате взрыва оказался поврежден дом. Кроме того, есть пострадавшие – это двое юношей-подростков.

Газ взорвался в частном доме в селе Акнада, расположенном в Кизилюртовском районе, сообщили в МЧС Дагестана.

На место событий по вызову отправились спасатели. Они выяснили, что взорвалась газовоздушная смесь. В результате ЧП получили травмы два человек – двое юношей, оба 2010 г.р.

У самого дома оказалась повреждена крыша. Кроме того, взрывной волной ему выбило окно.

Пострадавшие подростки были сначала госпитализированы в ЦГБ Кизилюрта. Там у них диагностировали ожоги средней степени тяжести. Сейчас их направляют для лечения в Махачкалу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии

Власти Дагестана решили поощрить победителей школьных олимпиад

Власти Дагестана решили поощрить победителей школьных олимпиад

В Дагестане зафиксировали самый высокий рост цен на новостройки в стране

В Дагестане зафиксировали самый высокий рост цен на новостройки в стране

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше

Южный Дагестан временно лишат газоснабжения

Южный Дагестан временно лишат газоснабжения

Уникальный мармелад из фейхоа разработали в Дагестане

Уникальный мармелад из фейхоа разработали в Дагестане

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Дагестан восстанавливает популяцию форели

Дагестан восстанавливает популяцию форели

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы