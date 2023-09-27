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На въезде в Ставрополь вспыхнул крупный природный пожар 

На въезде в Ставрополь вспыхнул крупный природный пожар 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Возле Ставрополя горит сухая растительность. На место прибыли пожарные, ведутся работы по ликвидации возгорания. 

В среду, 27 сентября, на въезде в город Ставрополь загорелась сухая растительность. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ставропольскому краю. 

На данный момент площадь возгорания составляет 5 га. 

"Ставрополь, на въезде в город по Старомарьевскому шоссе горение сухой растительности на площади 5 га"

– пресс-служба 

Над ликвидацией пожара работают 27 человек. Задействованы также 7 единиц техники.

На Ставрополье потушили охвативший 50 га природный пожар

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