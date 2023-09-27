На въезде в Ставрополь вспыхнул крупный природный пожар 

Опубликовано: 17:12, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возле Ставрополя горит сухая растительность. На место прибыли пожарные, ведутся работы по ликвидации возгорания.

В среду, 27 сентября, на въезде в город Ставрополь загорелась сухая растительность. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ставропольскому краю.

На данный момент площадь возгорания составляет 5 га.

"Ставрополь, на въезде в город по Старомарьевскому шоссе горение сухой растительности на площади 5 га"

– пресс-служба

Над ликвидацией пожара работают 27 человек. Задействованы также 7 единиц техники.