Официальные лица Саудовской Аравии посетили здание бывшего посольства в столице Ирана

Опубликовано: 12:54, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальные лица Саудовской Аравии посетили в Тегеране здание, где ранее находилось посольство страны. Саудовская делегация прибыла в Иран в рамках подготовки к возобновлению работы дипмиссии.

Официальные лица Саудовской Аравии побывали в здании бывшего посольства страны в Тегеране, пишут иранские СМИ.

Представители королевства прибыли в иранскую столицу в субботу в рамках подготовки к открытию посольства. Первым делом они посетили здание министерства иностранных дел ИРИ.

Напомним, примерно месяц назад Тегеран и Эр-Рияд приступили к восстановлению дипотношений, прерванных 7 лет назад. В минувший четверг главы иранского и саудовского внешнеполитических ведомств объявили о готовности открыть посольства и консульства на территории своих стран.