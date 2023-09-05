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Посол Ирана начал свою работу в Эр-Рияде

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти
Иранский посол приступает к работе в Саудовской Аравии после многолетнего перерыва. Дипотношения двух стран прерывались на семь лет.

Посол Ирана Алиреза Энаяти после длительного перерыва прибыл в столицу Саудовской Аравии, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей. Об этом пишут иранские СМИ.

В Эр-Рияде дипломата встречали не только сотрудники посольства Ирана, но и официальные лица королевства.

Восстановление дипотношений

Тегеран и Эр-Рияд разорвали дипотношения в самом начале 2016 года из-за нападений на посольство королевства в иранской столице. Этой весной стороны объявили о возобновлении дипотношений. Посредником на переговорах выступал Китай.

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