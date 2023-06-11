Наводнение в Анкаре: город затопило ливнями

Опубликовано: 17:51, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощные дожди заливают сегодня Анкару. Во многих точках столицы Турции на дорогах возникли подтопления. На месте ЧП работают спасатели.

Наводнение произошло сегодня в Анкаре из-за сильных ливней, сообщают турецкие СМИ.

Осадки начались в полдень по местному времени (совпадает с московским).

Из-за обильного дождя оказались затоплены автомобильные дороги. Сильное подтопление наблюдается в районе Чанкая, передает A-Haber.

В некоторых местах уровень воды доходит до колена человеку. Из заблокированных водой автомобилей людей спасали пожарные.

Подземные переходы в турецкой столице закрыты в целях безопасности.