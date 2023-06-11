Наводнение в Анкаре: город затопило ливнями

Мощные дожди заливают сегодня Анкару. Во многих точках столицы Турции на дорогах возникли подтопления. На месте ЧП работают спасатели.
Наводнение произошло сегодня в Анкаре из-за сильных ливней, сообщают турецкие СМИ.
Осадки начались в полдень по местному времени (совпадает с московским).
Из-за обильного дождя оказались затоплены автомобильные дороги. Сильное подтопление наблюдается в районе Чанкая, передает A-Haber.
В некоторых местах уровень воды доходит до колена человеку. Из заблокированных водой автомобилей людей спасали пожарные.
Подземные переходы в турецкой столице закрыты в целях безопасности.