Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Нынешним утром в ряде регионов Узбекистана установился сильный туман, который помешал сесть авиарейсам из Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Уфы – самолеты были отправлены на запасные аэродромы.

Аэропорты Бухары, Термеза и Намангана в Узбекистане сегодня утром не смогли принять авиарейсы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы – помешал сильный туман, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Uzbekistan airports.

"Из-за плохих метеоусловий (туман) в аэропорту Бухара рейс HY9608 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Внуково - Бухара, и рейс RWZ-1439 авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Екатеринбург - Бухара, произвели посадку в аэропорту Навои"

- Uzbekistan airports

Та же ситуация сложилась в аэропортах Термеза и Намангана – так, экипаж самолета, Uzbekistan Airways, летевшего из Санкт-Петербурга в Термез, из-за тумана принял решение совершить посадку в Самарканде, а самолет той же компании, летевший из Уфы в Наманган, сел в Ташкенте, - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент экипажи авиалайнеров ожидают улучшения погоды, чтобы вылететь по назначению, часть их пассажиров будут доставлены в аэропорт назначения наземным транспортом.