На Ставрополье снижается инфляция

Аналитики Банка России зафиксировали падение роста инфляции в Ставропольском крае. Так, если в январе текущего года инфляция составила 8,3%, то в феврале она уже снизилась до 7,7%.

В Ставропольском крае заметно снижается уровень инфляции. По последним данным, если в январе текущего года инфляция составила 8,3%, то в феврале она уже снизилась до 7,7%. Об этом говорится в аналитике Сбербанка.

«Огурцы и помидоры в феврале текущего года подорожали заметно меньше, чем годом ранее. Также замедлился годовой рост цен на цитрусовые. Расширилось их предложение на рынке в условиях увеличения поставок. Продукты мясопереработки (колбасные изделия и продукты из мяса птицы) в феврале в годовом выражении тоже подорожали меньше, чем в январе»

– информационно-аналитический комментарий об инфляции в Ставропольском крае в феврале 2024 года.

Причины снижения инфляции в регионе

Регулятор отмечает, что снижение цен связано с более благоприятными нежели в прошлом году погодными условиями (сократились выплаты за электроэнергию), ростом производственных мощностей. Также важную роль сыграли меры государственной поддержки, направленные на стабилизацию цен.

Таким образом, снижение инфляции в Ставропольском крае – это положительный сигнал, но необходимо продолжать работу над улучшением экономических показателей и развитием рыночных отношений для достижения долгосрочной стабильности.