На Ставрополье началось сезонное заболевание ОРВИ

Опубликовано: 17:55, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае за неделю заболели ОРВИ более 14 тыс местных жителей. На фоне этого власти региона призывают граждан активнее делать прививки.

В Ставропольском крае за последние семь дней уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 36%. Об этом сказано в сообщении на сайте главы региона.

В обще сложности за минувшую неделю было выявлено заболевание у 14,5 тыс местных жителей. В связи с этим граждан просят активнее делать прививки от гриппа.

Региональные власти отмечают, что в крае стартовал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус COVID-19, однако его показатели на 25% ниже эпидемиологического порога.