На Ставрополье началось сезонное заболевание ОРВИ

В Ставропольском крае за неделю заболели ОРВИ более 14 тыс местных жителей. На фоне этого власти региона призывают граждан активнее делать прививки.
В Ставропольском крае за последние семь дней уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 36%. Об этом сказано в сообщении на сайте главы региона.
В обще сложности за минувшую неделю было выявлено заболевание у 14,5 тыс местных жителей. В связи с этим граждан просят активнее делать прививки от гриппа.
Региональные власти отмечают, что в крае стартовал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус COVID-19, однако его показатели на 25% ниже эпидемиологического порога.