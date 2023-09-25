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На Ставрополье началось сезонное заболевание ОРВИ

На Ставрополье началось сезонное заболевание ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае за неделю заболели ОРВИ более 14 тыс местных жителей. На фоне этого власти региона призывают граждан активнее делать прививки.

В Ставропольском крае за последние семь дней уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 36%. Об этом сказано в сообщении на сайте главы региона.

В обще сложности за минувшую неделю было выявлено заболевание у 14,5 тыс местных жителей. В связи с этим граждан просят активнее делать прививки от гриппа.

Региональные власти отмечают, что в крае стартовал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, включая коронавирус COVID-19, однако его показатели на 25% ниже эпидемиологического порога.

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