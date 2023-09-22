Будет ли введен масочный режим в России в сентябре?

Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения масочного режима на всей территории России. За последние дни заболеваемость коронавирусом в РФ выросла в 1,5 раза.
На данный момент нет оснований для установления масочного режима, даже на фоне роста заболеваемости Covid-19 в России. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора на "России-1".
"Нет никаких условий для того, чтоб вводить [масочный режим] везде, есть возможность работодателя [ввести на месте]"
– Анна Попова
Коронавирус в России
Напомним, 19 сентября в коронавирусном оперштабе по РФ предупредили о росте заболеваемости за последние 7 дней на 48%. В больницу попали в 1,2 раза больше ковидных пациентов.
В результате в ряде регионов сделали обязательными маски в медучреждениях.