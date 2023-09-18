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Новый коронавирус: на смену "Омикрону" приходит мутант "Пирола"

Новый коронавирус: на смену &quot;Омикрону&quot; приходит мутант &quot;Пирола&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Свыше 30 мутаций, значительные отличия от "омикрона", всплеск заболеваемости в странах - что известно о новом штамме "пирола"? Роспотребнадзор призывает вакцинироваться.

В Роспотребнадзоре рассказали, чем от "омикрона" отличается новый штамм коронавируса, получивший название "пирола".

"Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона", и он более заразный, чем его предшественники"

– Роспотребнадзор

Новый штамм ковид имеет около 30 мутаций и был обнаружен недавно, несколько недель назад. Случаи инфицирования "пиролой" зафиксированы в ряде стран Европы, Израиле, Канаде, США, Таиланде. При этом в США летом серьезно выросла заболеваемость коронавирусом, всплеск заболеваемости в Европе начался в сентябре.

Шведские ученые провели исследования и выяснили, что, возможно, "пирола" все же обладает меньшей заразностью, чем оригинальный "омикрон". Пока информации о новом штамме немного.

Согласно сообщению Роспотребнадзора, тесты, способные выявить новый штамм COVID-19, есть. Также имеют препараты для эффективного лечения инфицированных.

"Обновленные вакцины, созданные специально под вариант "омикрон", эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций"

– Роспотебнадзор

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